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Более 31 тысячи километров дорог обработали от гололедицы в Подмосковье
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Более 31 тысячи километров дорог обработали от гололедицы в Подмосковье

Елена Фролова

Общество

Более 31 тысячи километров дорог было обработано противогололедным материалом на территории Московской области за сутки с 8 марта. Об этом сообщило «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство транспорта.

— За прошедшие 24 часа в несколько циклов была проведена противогололедная обработка свыше 31 тысячи километров областных дорог. Сначала проезжую часть посыпают противогололедной смесью, а затем очищают, — пояснил глава ведомства Алексей Гержик.

Также уточняется, что 9 марта на дорогах области возможно образование гололедицы, поэтому водителей призывают быть бдительными, аккуратными и внимательными на дорогах.

Коммунальные работники также приводят в порядок дворы и общественные территории. Как рассказал руководитель подмосковного Минблагоустройства Михаил Хайкин, 8 марта было убрано около 16,5 миллиона квадратных метров снега.

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дорогауборка снегаМосковская область
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