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Городские службы продолжают уборку снега с улиц и дворовых территорий в столице
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Городские службы продолжают уборку снега с улиц и дворовых территорий в столице

Ксения Монахова

Город

В столице продолжаются работы по уборке снега с улиц и дворовых территорий. Об этом во вторник, 9 марта, сообщили в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что за минувшие сутки в городе из-за обильных осадков прирост снега составил до трех сантиметров.

— Продолжаются работы по очистке от снега улиц и дворовых территорий, парковочных мест, межквартальных проездов, кровель и выступающих элементов фасадов зданий. Снег вывозится на снегосплавные пункты, — говорится в сообщении.

Кроме этого, под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и Московского центрального кольца и соцобъектам.

Ранее стало известно, что прошедшая ночь в столице оказалась самой холодной с начала календарной весны

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