Ледяные иглы могут появиться в небе над столицей в ночь на 11 марта

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ледяные иглы в небе над столицей могут появиться в период с 21:00 10 марта до 03:00 11 марта из-за сильного мороза и малооблачной погоды. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в ближайшие двое суток в Москву, как и во всю Центральную Россию, придут аномальные морозы из-за арктического вторжения. Температура воздуха опустится на 15 градусов ниже климатической нормы.

— В условиях антициклональной, а значит, малооблачной погоды, благоприятствующей интенсивному радиационному охлаждения воздуха, будет происходить процесс вымораживания водяного пара, — цитирует Тишковца РИА Новости.

Специалист предупредил москвичей о возможном тумане и ухудшении видимости до 500–1000 метров в этот период. По его словам, в темное время суток горожане смогут наблюдать красивые светящиеся «столбы», которые будут идти от фонарей в небо.

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