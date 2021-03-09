Удобство и доступность: уже четыре года в центрах госуслуг действует сервис для людей с инвалидностью по слуху

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

«Мои документы» делают процесс получения услуг комфортным и доступным для всех категорий граждан. Сегодня, 9 марта, исполнилось четыре года с момента запуска сервиса по предоставлению услуг удаленного видеосурдоперевода для посетителей с нарушением слуха.

— За время существования сервиса посетители со слабым слухом и глухотой получили в центрах «Мои документы» Москвы свыше 2000 консультаций с помощью сурдопереводчиков — это более 240 часов непрерывного разговора. Только за прошлый год общее время таких консультаций составило без малого 53 часа, — рассказали в пресс-службе «Моих документов».

Сервис жестового перевода прост в использовании. При обращении слабослышащего гражданина специалист центра через ноутбук или планшет связывается с оператором диспетчерской службы — переводчиком русского жестового языка, который окажет помощь в коммуникации между заявителем и сотрудником. Сервис позволяет москвичам — инвалидам по слуху беспрепятственно получать все необходимые услуги.

Также в любом офисе можно подать заявление на выплату компенсации за услуги по переводу русского жестового языка, полученные инвалидом за счет собственных средств.

Напомним, районные центры открыты с 08:00 до 20:00, а флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00. В офисах «Мои документы» необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим. На входе сотрудники измеряют температуру тела.

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