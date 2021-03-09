Зеленский заявил, что вопрос языка на Украине не актуален

Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Вопрос языка на Украине не актуален, единственным государственным языком в стране является украинский. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

По его словам, те, кто ведет иные суждения, пытаются «хайпануть» и расколоть общество. Кроме того, он также отметил, что украинский язык полностью защищен. К таким вопросам в стране необходимо относиться либерально.

— Я согласен с тем, что на Украине комфортно должно быть всем и Украина должна быть очень либеральной, если хочет сохранять количество населения и чтобы оно увеличивалось, а люди не уезжали из страны. Поэтому должно быть комфортно и в этом вопросе тоже. Уважать украинский язык надо, уважать людей всех тоже, — цитирует Зеленского РИА Новости.

Кроме того, украинский лидер заявил, что МИД уже разрабатывает законопроект о национальных меньшинствах.

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