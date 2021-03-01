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Политический эксперт объяснил падение рейтинга Зеленского
Фото: president.gov.ua / официальное интернет-представительство президента Украины

Политический эксперт объяснил падение рейтинга Зеленского

Кирилл Николаев

В мире

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского обвалился на фоне того, что избиратели не увидели в его действиях реальных отличий от политики предшественников. Об этом в понедельник, 1 марта, заявил политический эксперт и экономист Андрей Головачев.

Он выразил мнение, что настоящий рейтинг у политика появляется тогда, когда он начинает заниматься практической деятельностью, а позднее общество оценивает его действия. Головачев отметил, что 73 процента избирателей, которые проголосовали за Зеленского, это «все что угодно, но не политический рейтинг». Он подчеркнул, что по прошествии полутора лет общество убедилось, что Зеленский ничем не лучше предыдущих политиков.

— По-другому и быть не могло, потому что Зеленский отказался делать реформы, бороться с коррупцией и быстро вписался в систему, став ее частью, — цитирует Головачева портал «Главред».

Напомним, Владимир Зеленский является президентом Украины с весны 2019 года. Согласно данным опроса жителей Украины, который был проведен в декабре 2020 года, на президентских выборах его снова поддержали бы лишь 27 процентов избирателей.

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ПолитикаВладимир ЗеленскийУкраина
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