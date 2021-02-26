Зеленский подписал указ о мерах по «деоккупации» Крыма

Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отдельных мерах, которые будут направлены на «деоккупацию» и реинтеграцию Крыма. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщает РИА Новости.

В ходе видеообращения украинский лидер напомнил, что перед Днем Независимости в Киеве пройдет первое заседание «Крымской платформы», в котором примут участие международные партнеры государства. Данное мероприятие организует правительство.

Кроме того, Зеленский отметил, что отдельные меры направлены на развитие крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей полуострова.

Крымский вопрос

Крым вошел в состав России после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией.

Украина не признает итоги голосования и считает Крым частью своего государства. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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