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Павел Буре даст показания по делу о стрельбе в башне «Око»
Павел Буре и сын

Павел Буре даст показания по делу о стрельбе в башне «Око»

Анастасия Чанцева

Происшествия

Бывший хоккеист сборной России Павел Буре даст показания по делу о стрельбе в башне «Око» комплекса «Москва-Сити», которая произошла в 2017 году. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

Как уточнили в суде, хоккеист Павел Буре есть в списке свидетелей, он будет давать показания по делу о стрельбе.

Напомним, в ночь с 17 на 18 ноября 2017 года на территории комплекса «Москва-Сити», рядом с башней «Око» произошла перестрелка между неустановленными лицами и сотрудниками частного охранного предприятия (ЧОП), также в конфликте участвовали вольнонаемные работники вневедомственной охраны.

В результате шесть охранников были ранены из огнестрельного оружия. Нападавшие скрылись с места преступления. Все пострадавшие были госпитализированы.

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