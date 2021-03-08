Москвич выстрелил в ухо своей девушке из травматического пистолета

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Россия, Москва, 2-й Щемиловский переулок Карта всех событий

Молодой человек выстрелил в ухо своей девушке из травматического пистолета в Москве. Пострадавшую доставили в больницу.

26-летняя девушка получила ранение уха, у нее повреждена барабанная перепонка. Инцидент произошел во 2-м Щемиловском переулке.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Москвич скрылся с места преступления, его разыскивает полиция, передает РЕН ТВ.

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