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Пассажиропоток в столичных аэропортах увеличился на пять процентов
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Пассажиропоток в столичных аэропортах увеличился на пять процентов

Анастасия Колоскова

Транспорт

В период с 25 февраля по 4 марта 2021 года пассажиропоток на международных и внутренних рейсах в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково вырос на пять процентов. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Уточняется, что в первую неделю весны за границу улетели на 1,2 тысячи пассажиров больше, чем в феврале.

— Это все еще на 74 процента меньше, чем в прошлом году, но весна уже берет свое, — сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Число пассажиров рейсов внутри страны увеличилось на 5,6 тысячи по сравнению с прошлой неделей, добавили в ведомстве.

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