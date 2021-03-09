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СМИ: Овчарок Байдена выселили из Белого дома из-за нападения на охранников
Фото: whitehouse

СМИ: Овчарок Байдена выселили из Белого дома из-за нападения на охранников

Юлия Ямпольская

Животные

Двух немецких овчарок, принадлежащих президенту США Джо Байдену, выселили из Белого дома из-за их агрессивного поведения. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает телекомпания CNN.

Отмечается, что причиной стало нападение пса по кличке Мэйджор на одного из охранников. Известно, что собака укусила мужчину. В целях предосторожности из Белого дома решили выселить и вторую овчарку по кличке Чемп. Теперь они будут жить в Делавэре до завершения президентства Байдена.

В Белом доме на данный момент никак не прокомментировали этот инцидент. По информации CNN, трехлетняя овчарка Мэйджор и ранее демонстрировала агрессию, например, облаивала сотрудников президентской резиденции и бросалась на них.

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