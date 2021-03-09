Новый клип Little Big собрал 2,5 миллиона просмотров за сутки

Фото: YouTube / Little Big

Новый клип российской группы Little Big на песню Sex Machine собрал около 2,5 миллиона просмотров за сутки. Об этом свидетельствуют данные видеохостинга YouTube за 9 марта, вторник.

Видеоролик на музыкальную композицию Little Big занимает второе место в трендах российского сегмента YouTube, уступая лишь другому исполнителю из России — SLAVA MARLOW.

Ранее стало известно, что группа Little Big, которая прошла отбор для участия в Евровидении в 2020 году, отказалась от участия в конкурсе. Лидер группы Илья Прусикин объяснил, что коллективу не хочется сравнения их новой песни с прошлогодним хитом Uno.

Вместо Little Big Россию на конкурсе будет представлять певица Manizha.

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