Новый клип Little Big собрал 2,5 миллиона просмотров за сутки
Новый клип российской группы Little Big на песню Sex Machine собрал около 2,5 миллиона просмотров за сутки. Об этом свидетельствуют данные видеохостинга YouTube за 9 марта, вторник.
Видеоролик на музыкальную композицию Little Big занимает второе место в трендах российского сегмента YouTube, уступая лишь другому исполнителю из России — SLAVA MARLOW.
Ранее стало известно, что группа Little Big, которая прошла отбор для участия в Евровидении в 2020 году, отказалась от участия в конкурсе. Лидер группы Илья Прусикин объяснил, что коллективу не хочется сравнения их новой песни с прошлогодним хитом Uno.
Вместо Little Big Россию на конкурсе будет представлять певица Manizha.
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