Дискуссия «Женский голос в мире кино» пройдет в онлайн-формате

Фото: Фестиваль Европейского кино

В рамках Фестиваля Европейского кино состоится дискуссия на тему «Женский голос в мире кино» в онлайн-формате. Участники встречи обсудят вопросы художественного видения женщин, важные для них темы и сюжеты в кинематографе, творческие амбиции в профессии, а также то, какую поддержку женщины получают в процессе создания фильмов.

Активные деятели киноотрасли Европы, режиссеры Элиза Мишто («Стой на месте», Stillstehen, Германия) и Анна Видулея («Хомо Новус», Homo Novus, Латвия) поговорят на заданную тему с российскими экспертами — продюсером и куратором Майей Кузиной, киноведом и сценаристом Всеволодом Коршуновым и журналистом и кинокритиком Алисой Таежной, которая также выступит в роли модератора.

Встреча пройдет 10 марта 2021 года в 19:30 на платформе ZOOM. Дополнительная информация — на официальном сайте фестиваля.

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