Ученые предупредили о влиянии глобального потепления на тропический климат

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Из-за глобального потепления тропики могут стать необитаемыми. В случае отсутствия каких-либо мер, температура в тропических лесах Амазонки, на территории большей части Африки, части Юго-Восточной Азии и на Индийском полуострове станет непереносимой для человека, сообщил телеканал «Мир 24».

Причиной для повышения температур является не только жара, но и высокая влажность. В подобных обстоятельствах человеческий организм не способен достаточно охлаждаться путем потоотделения.

Средняя внутренняя температура тела составляет 37 градусов по Цельсию. При этом температура кожи должна быть чуть ниже. Ее перегрев опасен перспективой летального исхода.

Максимальная внешняя температура, переносимая человеком в условиях высокой влажности, — 35 градусов Цельсия. Если тропики нагреются еще на 1,5 градуса, человек не сможет находиться там.

Ученые говорят о необходимости замедления роста температур, который увеличивает риски распространения инфекций, учащает наводнения, а также смещает уровень моря. Результаты исследования были опубликованы в издании Nature Geoscience.

Источник: «Мир 24»

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