Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Ученые предупредили о влиянии глобального потепления на тропический климат
Фото: Pixabay

Ученые предупредили о влиянии глобального потепления на тропический климат

Елизавета Короткова

Наука

Из-за глобального потепления тропики могут стать необитаемыми. В случае отсутствия каких-либо мер, температура в тропических лесах Амазонки, на территории большей части Африки, части Юго-Восточной Азии и на Индийском полуострове станет непереносимой для человека, сообщил телеканал «Мир 24».

Причиной для повышения температур является не только жара, но и высокая влажность. В подобных обстоятельствах человеческий организм не способен достаточно охлаждаться путем потоотделения.

Средняя внутренняя температура тела составляет 37 градусов по Цельсию. При этом температура кожи должна быть чуть ниже. Ее перегрев опасен перспективой летального исхода.

Максимальная внешняя температура, переносимая человеком в условиях высокой влажности, — 35 градусов Цельсия. Если тропики нагреются еще на 1,5 градуса, человек не сможет находиться там.

Ученые говорят о необходимости замедления роста температур, который увеличивает риски распространения инфекций, учащает наводнения, а также смещает уровень моря. Результаты исследования были опубликованы в издании Nature Geoscience.

Источник: «Мир 24»

Читайте также: Климатолог рассказал, когда в Москве будет тепло круглый год

глобальное потеплениетропикиклиматологи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

В интернете становится небезопасно

Олег Сыров
Олег Сыров

Маньяки похожи на обычных людей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сеть стала угрозой человечеству

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читающий человек — интересная личность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Шутить изволите? Это вы зря

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Короткий манифест об изъянах феминизма

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Все мнения
О проекте