Задержаны подозреваемые в мошенничестве в отношении пожилой москвички

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маршала чуйкова Карта всех событий

Подозреваемые в мошенничестве в отношении пожилой москвички были задержаны в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В полицию обратилась 83-летняя жительница Москвы, проживающая на улице Маршала Чуйкова. Она рассказала, что двое неизвестных под видом проверки электросчетчиков зашли к ней в квартиру, осмотрели приборы, взяли оплату и ушли. После их ухода женщина обнаружила пропажу портфеля, в котором хранила деньги, телефон и документы. Общая сумма причиненного ущерба составила 120 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий в Тверской области были задержаны 31-летние подозреваемые. Не являясь электриками, мужчины ввели в заблуждение пожилую москвичку и взяли с нее оплату за якобы оказанные услуги, узнав таким образом, где женщина хранила деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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