Водитель пробил стену паркинга на третьем этаже в Москве

Фото: Instagram

Россия, Москва, Корабельная улица, 6А Карта всех событий

Водитель иномарки пробил стену паркинга на юге Москвы. Фотографиями с места происшествия с «ВМ» поделилась пользовательница Instagram.

Водитель пробил стену паркинга в Москве / Фото: Instagram

9 марта внимание жителей столичного ЖК привлек автомобиль, припаркованный необычным образом. Инцидент произошел по адресу улица Корабельная, дом 6а, строение 1. Судя по фото, водитель дорогой иномарки не успел вовремя затормозить, когда парковался.

В результате инцидента никто не пострадал.

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