Обрушение стены на западе Москвы попало на видео

Фото: Денис Воронин / Агентство «Москва»

Россия, Москва, Малая Дорогомиловская улица, 47А Карта всех событий

В Сети опубликовали ролик, на котором запечатлен момент обрушения стены на машины на западе Москвы.

Инцидент произошел по адресу Малая Дорогомиловская улица, 47а.

Кирпичная стена обрушилась прямо на въезд в подземную парковку во время демонтажных работ. Известно, что пострадал один легковой автомобиль. Водитель машины отошел за минуту до обрушения, сообщает РЕН.ТВ.

Также сообщалось, что во время обрушения никто не пострадал.

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