Стена обрушилась во время проведения демонтажных работ на западе столицы
Россия, Москва, Малая Дорогомиловская улица, 47А Карта всех событий
На западе Москвы произошло обрушение стены во время проведения демонтажных работ. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.
Инцидент произошел по адресу Малая Дорогомиловская улица, дом 47а. Уточняется, что во время обрушения никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Москве онкобольной мужчина напал с топором на свою дочь и убил ее молодого человека.
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