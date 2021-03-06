Стена обрушилась во время проведения демонтажных работ на западе столицы

Снос незаконных строений демонтаж самострой / Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Россия, Москва, Малая Дорогомиловская улица, 47А Карта всех событий

На западе Москвы произошло обрушение стены во время проведения демонтажных работ. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу Малая Дорогомиловская улица, дом 47а. Уточняется, что во время обрушения никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Москве онкобольной мужчина напал с топором на свою дочь и убил ее молодого человека.

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