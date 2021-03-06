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Стена обрушилась во время проведения демонтажных работ на западе столицы
Снос незаконных строений демонтаж самострой / Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Стена обрушилась во время проведения демонтажных работ на западе столицы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Малая Дорогомиловская улица, 47А Карта всех событий

На западе Москвы произошло обрушение стены во время проведения демонтажных работ. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу Малая Дорогомиловская улица, дом 47а. Уточняется, что во время обрушения никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Москве онкобольной мужчина напал с топором на свою дочь и убил ее молодого человека.

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