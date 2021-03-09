Джиган арендовал хоккейную арену, чтобы поздравить Самойлову с 8 Марта

Фото: instagram.com/samoylovaoxana

Рэпер Джиган целиком арендовал хоккейную «ЦСКА Арену» для того, чтобы поздравить свою жену, модель Оксану Самойлову с 8 Марта. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

— Реально кажется, что так бывает только в кино, но точно не по-настоящему. Но вчера это было со мной и для меня, — поделилась эмоциями Самойлова.

По ее словам, такие моменты вселяют надежду на лучшее, несмотря на то, что в их семье «не все идеально». Об этом Самойлова написала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что в 2020 году Джиган имел проблемы с наркотиками, из-за чего попал в больницу в Америке. Его скандальное поведение практически довело пару до развода, но рэперу удалось убедить Самойлову дать их отношениям второй шанс.

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