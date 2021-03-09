Около 70 новостроек заселят по программе реновации в Москве в 2021 году

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До конца года по программе реновации в Москве под переселение передадут около 70 новостроек. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Сейчас по программе реновации жилищного фонда в Москве в стадии переселения находятся жители 224 домов, это примерно 34 тысячи человек, из них новые квартиры уже получили свыше 25,5 тысячи. В этом году мы планируем построить порядка 100 домов, из которых под заселение передать около 70 новостроек. Это позволит предоставить новое жилье более чем 32 тысячам москвичей, — рассказал Сергей Левкин в рамках Российской строительной недели, которая проходит сейчас в Экспоцентре на Красной Пресне.

Он напомнил о том, что программа реновации стартовала в столице в 2017 году для того, чтобы не допустить масштабного появления аварийного жилищного фонда в городе и создать городскую среду принципиально нового качества.

Программа предусматривает расселение более 350 тысяч квартир из старого фонда в новое благоустроенное жилье, находящееся в озелененных жилых дворах, свободных от транспорта, рядом с парками и скверами мирового уровня, подчеркнул Сергей Левкин.

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