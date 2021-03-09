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Задержан подозреваемый в избиении покупателя в торговом центре на юго-востоке Москвы
Фото: nekrasovka.mos.ru

Задержан подозреваемый в избиении покупателя в торговом центре на юго-востоке Москвы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Капотня Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в избиении покупателя в одном из московских торговых центров. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

В полицию обратился 40-летний приезжий мужчина, который рассказал, что у него возник конфликт с продавцом в торговом центре. Продавец позвонил по телефону неизвестному, и тот через короткое время подошел на место конфликта и набросился с кулаками на покупателя. Пострадавший обратился в больницу, где у него диагностировали перелом челюсти.

Задержанным оказался 26-летний приезжий мужчина, который также работает в торговом комплексе и является родственником продавца. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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