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Ингеборга Дапкунайте назвала «самую большую роскошь» в профессии актера
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ингеборга Дапкунайте назвала «самую большую роскошь» в профессии актера

Виктория Федотова

Звезды

Актриса Ингеборга Дапкунайте считает, что самая большая роскошь в профессии актера – самостоятельно выбирать себе роли. Об этом она заявила в интервью Алене Долецкой.

— Чтобы сняться у кого-то в кино, ты должен быть ему нужен. Мне главное, чтобы я была нужна в этом проекте. Одна из самых больших роскошей и рубежей профессии – это то, когда ты можешь выбирать роли. Потому что многие, почти все актеры, которые начинают, берутся за все. А когда ты говоришь себе по разным причинам «Это я не буду, это я подожду, это невероятная роскошь, — отметила актриса.

По ее словам, она себе эту роскошь позволяет.

Кроме того, Дапкунайте отметила, что даже если фильм, в котором снялся ее близкий друг, не понравился, она уважает труд, и не будет негативно высказываться о работе.

Видео опубликовано на YouTube.

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