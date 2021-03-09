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Движение по улице Сущевский Вал в Москве ограничили из-за ДТП
Фото: Moscow-Live

Движение по улице Сущевский Вал в Москве ограничили из-за ДТП

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, улица Сущёвский Вал, 46 Карта всех событий

Движение по улице Сущевский Вал на севере Москвы ограничено из-за ДТП. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Авария произошла на въезде в тоннель возле дома 46 по улице Сущевский Вал. На дороге столкнулись два автомобиля. В результате ДТП никто не пострадал.

Из-за инцидента на участке перекрыли одну полосу дороги, уточнил собеседник «ВМ».

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