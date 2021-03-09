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Движение транспорта на Трубной площади восстановили после ДТП
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Движение транспорта на Трубной площади восстановили после ДТП

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, Трубная площадь Карта всех событий

Автомобильное движение на Трубной площади в Москве вновь осуществляется в штатном режиме. Об этом в ночь на 9 марта рассказали в столичном департаменте транспорта.

Ранее стало известно, что вечером 8 марта на Трубной площади столкнулись три автомобиля, включая машину такси. Движение транспорта в направлении Петровского бульвара было ограничено до одного ряда на участке протяженностью 0,6 километра.

К настоящему времени проезжая часть полностью освобождена, сообщается в официальном Telegram-канале дептранса.

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