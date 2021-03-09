Более 15 тысяч чернобыльцев получат выплаты материальной помощи в Москве

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Москвичам, пострадавшим во время аварии на Чернобыльской АЭС, выплатят материальную помощь в размере от трех до десяти тысяч рублей. Всего материальную помощь окажут 15 113 москвичам. Данное распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Кроме того, выплаты получат жители столицы, которые принимали участие в ликвидации аварии.

— Утверждены размеры единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин... Размер единовременной выплаты гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий, составит от трех до десяти тысяч рублей в зависимости от категории получателей, — уточнили в пресс-службе

Предоставление выплат приурочено ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих происшествий. Дату отмечают 26 апреля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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