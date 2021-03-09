Школьники Москвы получили качественное образование и успешно сдали ЕГЭ в 2020 году

Фото: Алексей Орлов / «Вечерняя Москва»

Столичное образование справилось с вызовами 2020 года. Несмотря на пандемию, школьники Москвы получили качественное образование и успешно сдали ЕГЭ. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседание президиума правительства города 9 марта.

Около 38,8 процента московских школьников сдали ЕГЭ по трем предметам на более чем 220 баллов. На международных олимпиадах учащиеся столичных школ получили 17 наград, среди которых было десять золотых медалей.

Уточняется, что в школах после выхода на очное обучение соблюдают антиковидные меры. У учащихся измеряют температуры, классы регулярно убирают, все желающие могут воспользоваться санитайзерами.

— Для обеспечения дистанционного обучения в московских школах было использовано множество электронных образовательных ресурсов, включая «Московский образовательный телеканал», онлайн-школу Центра педагогического мастерства, сервис «Мои достижения», Цифровую образовательную платформу московских колледжей, портал дистанционного и электронного обучения distance.mosedu.ru, приложение «Дошкольники», — говорится в сообщении.

Для дистанционного обучения Московскую электронную школу регулярно дополняли новыми образовательными проектами. В библиотеке МЭШ размещено более 53 тысяч электронных уроков, 17 тысяч учебных пособий, 48 учебников, а также книги, виртуальные лаборатории, интерактивные задания и приложения.

Кроме того, 80 московских школ присоединились к проекту «Цифровой репетитор».

— На первом этапе воспользоваться услугами «цифровых репетиторов» могут более 800 учащихся 6–8-х классов. Заявку на участие в проекте можно подать через личный кабинет школьника в электронном дневнике МЭШ. Дополнительные онлайн-занятия — два урока в неделю с использованием видеоконференцсвязи МЭШ — проводятся бесплатно в мини-группах от трех до пяти человек, — уточнили в пресс-службе.

В этом году планируется развивать столичное образование в аналогичном ключе. В Москве продолжат реализовывать программу «Школа старшеклассников», платформу МЭШ и другие проекты, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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