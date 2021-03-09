Диетолог рассказала об опасности шпината

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Больше зелени стоит включить в рацион в начале весны. Данному вопросу стоит уделить пристальное внимание, потому что некоторые растения лучше не употреблять вообще. Об этом «Москве 24» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

— Не нужно есть зелень огромными пучками, лучше всего прислушиваться к своему организму. В этом вопросе важны умеренность и осторожность, — пояснила эксперт.

Почти любая зелень обладает очищающим эффектом. К примеру, из организма могут выводиться излишки влаги.

— Невзирая на то, что где-то каких-то компонентов больше, а где-то меньше, у всех есть базовые. Это клетчатка и пищевые волокна, которые выводят излишки холестерина, забирают «на себя» токсины, понижают уровень глюкозы в крови. В каждом виде зелени есть своя узкая направленность, — объяснила диетолог.

По ее словам, особое внимание нужно обратить на петрушку. Она содержит в себе все компоненты, оказывающие антиоксидантное, бактерицидное и тонизирующее действия. Она включает в себя витамин С. Не менее ценным является укроп. Врач-диетолог считает, что он прекрасно подавляет патогенную кишечную флору.

Тем, кто хочет похудеть, нужно использовать в пищу сельдерей. Он обладает нулевой калорийностью, так как на его переваривание тратится большое количество энергии. А вот со шпинатом следует проявлять осторожность, так как он содержит щавелевую кислоту.

— Ее переизбыток провоцирует отложение мочевой кислоты в суставах, а в почках могут образоваться камни. Люди, решившие перейти на правильное питание, не зная о предрасположенности к этим болезням, переключаются на зеленые коктейли, туда кладут шпинат и таким образом провоцируют прогрессирование заболевания, — добавила Елена Соломатина.

Выбирая зелень в магазинах, диетолог не рекомендует брать крупные веточки. Дома стоит обрезать самые толстые прожилки и стебли, так как именно в них скапливается большое количество нитратов. Еще желательно обратить внимание на цвет, который должен быть естественным.

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