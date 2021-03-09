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Россия и Китай подписали меморандум о совместной научной лунной станции
Фото: pixabay.com

Россия и Китай подписали меморандум о совместной научной лунной станции

Кирилл Николаев

Технологии

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств России и Китая меморандум о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом во вторник, 9 марта, сообщили на сайте Роскосмоса.

В рамках проекта по созданию МНЛС обе страны будут использовать свой опыт в области космической науки, создания и использования космической техники. Россия и Китай совместно разработают дорожную карту создания МНЛС.

МНЛС будет создана на поверхности и на орбите Луны. Лунная станция предназначена для проведения многопрофильных научно-исследовательских работ.

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