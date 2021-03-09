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Финансисты не видят причин для серьезного увеличения стоимости золота
Фото: pixabay.com

Финансисты не видят причин для серьезного увеличения стоимости золота

Елена Фролова

Экономика

Эксперты не видят серьезных предпосылок для значительного увеличения стоимости золота. По их мнению, пока цены будут колебаться в узком коридоре. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Днем ранее на западном рынке цена золота упала до 1680 долларов за тройскую унцию. Однако после этого начался ее рост. Это произошло на фоне появившихся сообщений о принятии американскими властями пакета стимулирующих мер для поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов.

— Это решение добавило позитива золоту, стоимость которого сейчас поднимается с отметки 1680 долларов за тройскую унцию до уровня 1695, — объяснили финансовые аналитики.

По их мнению, коррекцию цен на данную валюту продолжают сдерживать укрепляющийся доллар и высокая доходность гособлигаций США. В прошедшую пятницу (5 марта — прим. «ВМ») доходность последних выросла до 1,6 процента годовых, а этот индикатор является ключевым на рынке. Эксперты также утверждают: так как ожидание восстановления экономики Соединенных Штатов ведет к повышению доходности по облигациям, то нет причин для серьезных тенденций роста цены на золото.

Читайте также: Цены на золото приблизились к инвестиционно привлекательной отметке

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