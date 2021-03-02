Цены на золото приблизились к инвестиционно привлекательной отметке

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Стоимость золота на валютном рынке приблизилась к инвестиционно привлекательной отметке 1,7 тысячи долларов. Таким образом, продолжается тенденция на снижение его цены, зафиксированная ранее. Об этом сообщила «Экономка сегодня».

Так, 1 марта стоимость золотой валюты поднялась до отметки 1760 долларов за тройскую унцию, однако к вечеру было зафиксировано снижение до уровня 1707 долларов.

По состоянию на 2 марта цены на золото вновь переживают незначительные изменения: они достигли отметки 1720 долларов за тройскую унцию. Аналитики полагают, что в ближайшие дни ситуация будет зависеть от развития событий в Соединенных Штатах, где Сенат Конгресса будет рассматривать пакет помощи экономике на 1,9 триллиона долларов, что был ранее одобрен Палатой представителей.

— Если пакет помощи экономике США будет принят без каких-либо серьезных изменений, то есть вероятность, что это вызовет некоторую коррекцию цен на золото, поскольку они уже приблизились к так называемому инвестиционно привлекательному уровню — около 1700 долларов за унцию, — объяснили эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня».

Это значит, чем ближе к данному порогу будут находиться цены на золото, тем больше желающих захотят его купить.

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