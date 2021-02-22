Доллар по 30, евро по 40. Стоит ли россиянам ждать укрепления рубля

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Тема курса рубля по отношению к зарубежным валютам разгорелась с новой силой: в понедельник, 22 февраля, российская национальная валюта ослабла на торгах Мосбиржи. Доллар превысил 75 рублей впервые с 5 февраля, в то время как евро поднялся выше 90 рублей впервые с 12 февраля. «Вечерняя Москва» поговорила со специалистами в сфере экономики и узнала, смогут ли россияне в будущем покупать доллар по 30 рублей за штуку и каков наиболее вероятный прогноз ситуации с рублем на ближайший год.

По словам финансового и биржевого аналитика Степана Демуры, мечты россиян о сильном рубле действительно могут претвориться в жизнь, но при одном условии.

— Власти должны решиться на деноминацию рубля, как, например, недавно было в Белоруссии. Например, у вас был курс 300, а после деноминации стал 30 или вообще 3, — пояснил собеседник «ВМ».

Однако, уточнил он, в деноминации нет особого смысла. Единственное, зачем власти могут ее провести, чтобы «повысить престиж державы», считает Демура. Он напомнил, что в 1998 году, когда в России проводилась денежная реформа, также, по сути, была реализована деноминация рубля.

— С тех пор у нас люди иногда любят говорить: «Вот при советской власти доллар был 68 копеек, а сейчас он у нас 30, а уж теперь и все 70 рублей». Но если бы не деноминация тогда, доллар сегодня на самом деле был бы не 70, а 7000 рублей, а это, согласитесь, давит на психику. Сразу возникают ассоциации с Венесуэлой и Зимбабве, — сказал аналитик.

Фото: moscow-live.ru

По его мнению, Россию может ждать очередная деноминация, если доллар будет по 125–127 рублей. Однако, продолжает Демура, пока что рубль «застрял» в диапазоне 73–77 рублей за доллар. Пока он из него не выйдет, какие-либо прогнозы делать рано.

— Доллар может пробить вниз 73 рубля, и тогда он пойдет на 69 и дальше. Но, скорее всего, он пробьет вверх 77 рублей, дальше его цель — 87 рублей, а оттуда рубль пойдет, так сказать, в последний путь, — полагает эксперт.

Он подчеркнул, что направление рубля зависит от ситуации на внешних рынках, особенно от долларовой ликвидности. В настоящее время ситуация с ней проблематична, но в марте она может скорректироваться, считает собеседник «ВМ».

— Тем не менее я допускаю, что все рискованные активы — нефть, товарные фьючерсы, тот же биткоин — очень сильно припадут. У нас уже хорошо так падает индекс ОФЗ, что совпадает со снижением в мире спроса на рискованные облигации. Более того, начался рост доходов по «трежерям» (трежерис — гособлигации США — прим. «ВМ»). А чем выше доходность по американским «десятилеткам», тем дороже капитал для компаний. Так что уже первые звоночки есть, — отметил Демура.

Он обратил внимание на распространенное заблуждение относительно связи нефтяных котировок с рублем. С марта 2020 года черное золото выросло в цене почти на 100 процентов, но рубль не только не окреп, но ослабел, говорит аналитик.

— Эта зависимость есть только в головах экспертов и аналитиков. Динамика рубля, увы, определяется потоками спекулятивного капитала, — добавил Демура.

В заключение он предположил, что в обозримом будущем российская валюта все-таки «пробьет» 77 рублей за доллар. На это указывают начавшееся падение облигаций и отток капитала. Рубль лишь пойдет вслед за ним, резюмировал специалист.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В свою очередь доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник и завлабораторией экономического факультета МГУ Андрей Колганов заявил, что в ближайшем будущем рубль вряд ли вернет себе позиции, которые он занимал много лет назад.

— Никаких предпосылок для скорейшего возвращения доллара к 30 рублям и евро к 40 рублям я не вижу. Чтобы установились такие курсовые соотношения, в страну должен хлынуть огромный поток валютных доходов. Это изменило бы соотношение спроса и предложения на валюту, но такое вряд ли случится, — сказал собеседник «ВМ».

По его мнению, в 2021 году благодаря оживанию мировой экономики цены на нефть могут немного вырасти, но большого притока валюты сверх того, что идет в настоящее время, не ожидается. Все прочие статьи российского экспорта, включая самые главные (лесная промышленность, металлургия, удобрения), также не дают надежд на драматический рост рубля, дополняет Колганов. С вывозом из РФ готовых изделий дела обстоят не просто «так себе», но даже еще и ухудшаются.

По словам экономиста, в лучшем случае доллар вернется на фоне растущей нефти в район 70–72 рублей. Если произойдут какие-либо заминки и откаты в этом процессе, американская валюта покажет 74–75 рублей.

— Хорошо, если рубль удержит текущие средние позиции, а может и отпустить их. Тут важно понимать, что крепкий рубль не выгоден ни финансовым властям, ни предприятиям-экспортерам. При слабом рубле они могут получить больше рублей за ту же самую валютную выручку, — пояснил Колганов.

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