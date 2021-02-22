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Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей
Фото: Pixabay/martaposemuckel

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей

Виктория Родимкина

Экономика

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос до 74,19 рубля, курс евро опустился до 89,85 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 22 февраля.

Так, на 10:00 по московскому времени доллар дорожал на 0,15 процента и составлял 74,19 рубля, курс евро опустился на 0,04 процента. Он составил 89,85 рубля.

Позднее в этот же день курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с 5 февраля, курс евро превысил отметку в 90 рублей в первый раз с 12 февраля.

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