Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей

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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос до 74,19 рубля, курс евро опустился до 89,85 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 22 февраля.

Так, на 10:00 по московскому времени доллар дорожал на 0,15 процента и составлял 74,19 рубля, курс евро опустился на 0,04 процента. Он составил 89,85 рубля.

Позднее в этот же день курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые с 5 февраля, курс евро превысил отметку в 90 рублей в первый раз с 12 февраля.

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