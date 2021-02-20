Экономист спрогнозировал стоимость доллара и евро на начало весны

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Нефтяные котировки могут стать факторами роста курса рубля. Несмотря на их снижение на этой неделе, они остаются на уровне января 2020 года. Об этом сообщает ФАН.

Согласно официальным данным Центробанка РФ на 20 февраля, курс евро составляет 89,6 рубля, а американской валюты — 73,9 рубля.

По мнению руководителя ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева, до конца зимы не должно быть резкого изменения валютного курса. При этом важно следить за ценами на нефть. Постепенная нормализация ситуации в Техасе и опасения по квотам привели к тому, что котировки черного золота вернулись к цене ниже отметки в 63 доллара за баррель. Однако нефтяной рынок подвержен краткосрочным рискам.

— На Мюнхенской конференции по безопасности президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы стремится ослабить «европейский проект и союз НАТО», а также хочет «подорвать трансатлантическое единство». Байден также обвинил Россию в причастности к кибератакам, совершаемым в США и странах Европы. По его словам, реакция на эти действия критически важна для «защиты общей безопасности» Соединенных Штатов и союзников. Однако вряд ли за этими словами последуют санкции в отношении ОФЗ или что-то другое серьезное. Рынок такие выпады воспринимает как легкую вербальную интервенцию в наш адрес, — рассказал эксперт.

При этом он отметил, что дешевый рубль практических всех устраивает. До весны курс российской валюты будет оставаться на своих позициях. А доллар тем временем будет находиться возле отметки в 74 рубля. В свою очередь, евро окажется в пределах от 89 до 90 рублей, считает эксперт.

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