Цена на биткоин обновила рекорд, поднявшись до 56 тысяч долларов

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Цена на биткоин снова обновила исторический рекорд, поднявшись выше 56 тысяч долларов. На крупнейшей бирже Binance биткоин вырос в цене на 7,8 процента.

По информации портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин в настоящее время подорожал на 7,9 процента, до 56,1 тысячи долларов, передает РИА Новости.

Цена биткоин начала расти в конце 2020 года, 16 декабря она превысила исторический максимум в 20 042 доллара, который держался с 2017 года. Резкий рост стоимости криптовалюты начался 8 февраля после того, как контролируемая бизнесменом Илоном Маском компания Tesla заявила о полуторамиллиардных инвестициях в биткоин.

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