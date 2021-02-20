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Цена на биткоин обновила рекорд, поднявшись до 56 тысяч долларов
Фото: Pixabay / Eivind Pedersen

Цена на биткоин обновила рекорд, поднявшись до 56 тысяч долларов

Юлия Курганова

Финансы

Цена на биткоин снова обновила исторический рекорд, поднявшись выше 56 тысяч долларов. На крупнейшей бирже Binance биткоин вырос в цене на 7,8 процента.

По информации портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин в настоящее время подорожал на 7,9 процента, до 56,1 тысячи долларов, передает РИА Новости.

Цена биткоин начала расти в конце 2020 года, 16 декабря она превысила исторический максимум в 20 042 доллара, который держался с 2017 года. Резкий рост стоимости криптовалюты начался 8 февраля после того, как контролируемая бизнесменом Илоном Маском компания Tesla заявила о полуторамиллиардных инвестициях в биткоин.

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