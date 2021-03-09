Полицейский, простреливший ногу школьнице, получил условный срок

Фото: СК РФ

Симоновский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор сотруднику полиции, который в пьяном состоянии случайно ранил из травматического оружия школьницу. Теперь уже бывший страж порядка получил три года лишения свободы условно, сообщает столичная прокуратура.

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на 6 декабря 2020 года возле дома на Судостроительной улице. Сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не при исполнении служебных обязанностей, открыл стрельбу из принадлежащего ему травматического пистолета.

Один из выстрелов угодил в ногу 13-летней девочке, которая была госпитализирована. Вскоре выяснилось, что рана оказалась несерьезной.

В отношении полицейского возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия».

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком, а также лишил его права занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет.

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