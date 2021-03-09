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Три человека погибли на дорогах столицы в марте
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Три человека погибли на дорогах столицы в марте

Анастасия Колоскова

Происшествия

С 1 по 8 марта 2021 года на территории столицы произошло 147 ДТП, в которых три человека погибли, еще 158 получили травмы различной степени тяжести. Об этом во вторник, 9 марта, сообщила ГИБДД по Москве.

Уточняется, что из общего числа дорожных аварий 66 пришлись на столкновения транспортных средств. Еще в 52 случаях произошел наезд на пешеходов, в том числе 19 — в зоне действия пешеходного перехода. Также сотрудники дорожной инспекции зафиксировали 9 ДТП с участием припаркованных автомобилей и 7 наездов на препятствие.

Столичная ГИБДД призывает водителей соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим и учитывать неблагоприятные погодные условия.

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