Столичные власти и бизнесмены обсудили меры поддержки в сфере спорта

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Столичные власти обсудили меры поддержки в сфере фитнеса, спорта и индустрии красоты. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента экономической политики и развития Москвы.

Обсуждение прошло в рамках второй сессии Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при правительстве Москвы, уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Всего запланировано проведение шести сессий. Первая сессия была посвящена поддержке в сфере туризма и гостиничного бизнеса, уточнили в пресс-службе.

Оборот спортивных учреждений с 1 по 23 февраля составил 98 процентов по сравнению с прошлым годом или 111,1 миллиона рублей, уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

— У фитнес-центров среднесуточный оборот был на 3,3 процента выше, чем в аналогичном периоде предыдущего года — 29,3 миллионов рублей. Вэлнесс индустрии также удалось превзойти показатели докризисного периода, с 1 по 23 февраля среднесуточный оборот организаций этой отрасли достиг почти 70 миллионов рублей, — отметил Кирилл Пуртов.

На встрече предложили ввести в отрасли новые льготы, сниженные арендные ставки и другие меры поддержки. Самозанятых специалистов планируют обязать соблюдать установленные для предпринимателей санитарные требования.

— В ходе встреч удается находить «узкие места» в действующих правилах, обсуждаются возможности решения существующих у бизнеса проблем. Например, в этот раз речь шла, в том числе, о возможности создания «коробочных решений» в сфере кредитования для пострадавшего бизнеса. Сегодня нужны идеи, работающие на «длинные дистанции», — рассказала Уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева.

Предложенные меры будут представлены на рассмотрение федерального правительства и Правительства Москвы.

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