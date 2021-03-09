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Названы основные задачи столичной системы образования на 2021 год
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Названы основные задачи столичной системы образования на 2021 год

Елена Фролова

Образование

Власти Москвы назвали своими приоритетными задачами в системе образования в 2021 году развитие предпрофильного, профильного и предпрофессионального образования, а также реализацию проекта «Школа старшеклассников» и образование современной предпрофессиональной среды в выпускных классах. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

— В числе приоритетных задач находится развитие проекта «Московская электронная школа» (МЭШ) как интегратора лучших образовательных ресурсов, библиотеки образовательных материалов мирового уровня и многое другое, — говорится в сообщении.

Вместе с тем в Москве продолжится развитие системы независимых диагностик, воспитание у учащихся ответственного поведения, уважительного отношения к культуре и истории. Помимо этого, будут развиваться механизмы улучшения профессионального мастерства учащихся колледжей.

По программе развития системы образования будут повышать роль классного руководителя и качества управления образовательными учреждениями. В столице также будут стандартизированы подходы к проведению ремонта, строительству и оснащению, проектированию школ. Вместе с тем столичное правительство продолжит проводить мероприятия в рамках национального проекта «Образование».

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Система образования Москвыразвитиеприоритетные задачи
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