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Анастасия Ракова рассказала об отношении москвичей к системе дистанционного обучения
Фото: edu.gov.ru

Анастасия Ракова рассказала об отношении москвичей к системе дистанционного обучения

Татьяна Плотникова

Образование

Перевод московских школьников в дистанционный формат обучения был вынужденной мерой в связи с пандемией коронавирусной инфекции, но большинство родителей поддержали это решение. Об этом в понедельник, 8 марта, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, социологические опросы показывают, что «большинство родителей, конечно, тотально поддерживали дистанционное образование», хотя «в силу разности интересов, у нас очень большая группа родителей и не поддерживала дистанционное образование».

— Просто те, кто поддерживает, их обычно не слышно — они в «фейсбуках» не пишут, а те, кто не поддерживают и которым не нравится, — они более активны, поэтому их больше видно, — рассказала Анастасия Ракова.

Внедрение новой системы дистанционного обучения московских школьников началось в сентябре 2020 года, причем в первое время нагрузка на нее «была такая запредельная, конечно, первую неделю она "лежала"», отметила заммэра.

— Такой мощный сервис и новый инструмент нельзя тестировать в лабораторных условиях. Конечно, как только он запускался, были пробелы, которые максимально быстро устраняли: через 2 недели, в октябре, и до конца этого года, до новогодних праздников уже вообще никаких проблем не было, — рассказала Анастасия Ракова в эфире программы «Антонимы».

Ранее Анастасия Ракова заявила, что явных ошибочных решений в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Москве допущено не было. Также она отметила, что, возможно, следовало быстрее разворачивать сеть тестирования на COVID-19 и открывать ковидные госпитали.

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Анастасия Раковадистанционная форма обученияМосква
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