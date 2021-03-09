Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врач перечислил продукты, которые защищают от рака
Фото: pixabay.com

Врач перечислил продукты, которые защищают от рака

Виктория Федотова

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, какие продукты могут снизить риск развития онкологических заболеваний. По его словам, кроме некоторых овощей и специй, от такого риска защищает кофе.

— Мы — то, что мы едим. Риск рака повышают продукты пищевой промышленности: соленья, чипсы, сосиски и колбаса. Защищают от рака каши, овощи: помидоры, брокколи, цветная капуста, — отметил врач.

Мясников отметил, что рак, помимо наследственных мутаций, может провоцироваться другими вещами.

— Это канцерогены, список их огромен. Они содержатся и в окружающей среде, в атмосфере, в краске, продуктах, асбесте, сигаретном дыме. Если мы посмотрим на структуру онкологии, то 40 процентов — это курение. Около 20 процентов — вирусные инфекции. В 20 процентах — это неправильное питание. Это большая цифра, — считает Мясников.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Доктор Мясников назвал самые полезные продукты для женщин

онкологияборьба с онкологиейполезная еда
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

В интернете становится небезопасно

Олег Сыров
Олег Сыров

Маньяки похожи на обычных людей

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сеть стала угрозой человечеству

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читающий человек — интересная личность

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Шутить изволите? Это вы зря

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Короткий манифест об изъянах феминизма

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Все мнения
О проекте