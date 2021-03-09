Врач перечислил продукты, которые защищают от рака

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Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, какие продукты могут снизить риск развития онкологических заболеваний. По его словам, кроме некоторых овощей и специй, от такого риска защищает кофе.

— Мы — то, что мы едим. Риск рака повышают продукты пищевой промышленности: соленья, чипсы, сосиски и колбаса. Защищают от рака каши, овощи: помидоры, брокколи, цветная капуста, — отметил врач.

Мясников отметил, что рак, помимо наследственных мутаций, может провоцироваться другими вещами.

— Это канцерогены, список их огромен. Они содержатся и в окружающей среде, в атмосфере, в краске, продуктах, асбесте, сигаретном дыме. Если мы посмотрим на структуру онкологии, то 40 процентов — это курение. Около 20 процентов — вирусные инфекции. В 20 процентах — это неправильное питание. Это большая цифра, — считает Мясников.

Видео опубликовано на YouTube.

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