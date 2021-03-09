Экипаж МКС покрыл герметиком вторую трещину на станции

Фото: NASA / Public domain

Экипаж Международной космической станции (МКС) покрыл первым слоем герметика вторую трещину в обшивке. Об этом во вторник, 9 марта, сообщили в ходе переговоров экипажа с Центром управления полетами (ЦУП).

— Большое спасибо за работу, Сергей. Завтра мы наносим слой номер два, — цитирует представителя ЦУП Интерфакс.

В связи с труднодоступностью трещины экипаж принял решение нанести герметик специальными пластинами, однако большая часть средства осталась на них.

Напомним, в октябре экипаж МКС обнаружил трещину длиной 4,5 сантиметра в промежуточной камере российского модуля «Звезда» и временно заклеил ее.

Читайте также: Космонавты МКС заклеят трещину в модуле смолой из североафриканской хвои