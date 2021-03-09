Онлайн-олимпиаду по русскому языку запустили для московских школьников

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Онлайн-олимпиаду «Знаем русский язык — 2021» запустили для учащихся четвертых классов с особыми образовательными потребностями. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы.

Задания олимпиады основаны на повести «Мой брат Юрий» писателя Валентина Сафонова и старшего брата Юрия Гагарина. В олимпиаде будут представлены упражнения на фонетику, лексику и грамматику. Кроме того, школьников проверят на умение работать с таблицами и аудиотекстами.

Уточняется, что олимпиаду разработал Городской методический центр при поддержке Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина. Проведение состязания приурочено к 60-летию со дня первого полета в открытый космос.

— С каждым годом в олимпиаде «Знаем русский язык» участвует все больше школьников с особыми образовательными потребностями, в том числе дети с нарушениями слуха. Содержание олимпиадных заданий позволяет участвовать в интеллектуальном испытании любому московскому четверокласснику, несмотря на особые образовательные потребности, — уточнила заместитель директора по управлению содержанием и оценке качества образования Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 65 Елена Лозовая.

Чтобы принять участие в олимпиаде, школьник должен создать личный кабинет на сайте Городского методического центра в разделе «Конкурсы». Олимпиаду будут проводить в период с 15 по 21 марта.

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