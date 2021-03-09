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Народный календарь. Чем опасен дневной и вечерний сон 10 марта
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Народный календарь. Чем опасен дневной и вечерний сон 10 марта

Василий Плиткин

Общество

Эта среда, 10 марта, в народном месяцеслове получила название Тараса-кумашника, Тарасия Бессонного. Православные христиане в этот день вспоминают патриарха Константинопольского Тарасия.

За Тарасием закрепилось прозвище Бессонный, поскольку в житие сказано, что святой мало спал. Считается, что в день почитания Тарасия нельзя спать днем и вечером, потому что человек может заболеть лихорадкой.

Люди верили, что тому, кто найдет в этот день змеиную шкуру, необходимо ее сохранить. Она поможет защитить человека от болезней, для этого ее достаточно потереть в руках и бережно хранить. Если человек потеряет ее, он может накликать на себя беду.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чем опасен дневной и вечерний сон 10 марта

Приметы погоды гласили, что если в этот день хорошая погода, то лето будет погожим. Если вороны в снегу купаются — скоро потеплеет. Если снег с дождем идет, то весна будет полноводной.

10 марта отмечается День архивов в России.

457 лет назад в Москве вышла первая русская печатная книга «Апостол». 132 года назад американский бизнесмен Элмон Строуджер запатентовал первую автоматическую телефонную станцию.

В этот день родились советский и российский композитор Александр Зацепин, актеры Чак Норрис, Владимир Гостюхин, Шэрон Стоун.

Именины отмечают Александр, Евгений, Тарас, Антон, Федор, Николай.

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