Похитившая ребенка из роддома в Ростовской области женщина пойдет под суд

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летней женщины, которая обвиняется в похищении младенца из роддома в городе Сальске Ростовской области. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области.

По данным следствия, 25 июля 2020 года женщина проникла через окно в родильное отделение МБУЗ ЦРБ Сальского района, где похитила новорожденного мальчика. Она положила его в целлофановый пакет и вынесла за пределы медицинского учреждения. Затем обвиняемая перевезла ребенка по месту жительства в Калмыкию.

Женщина полностью признала свою вину. Она находится под стражей. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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