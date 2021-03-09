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Подозреваемого в убийстве женщины и трех ее внуков в Подмосковье арестовали
Фото: moscow.sledcom.ru

Подозреваемого в убийстве женщины и трех ее внуков в Подмосковье арестовали

Анастасия Колоскова

Происшествия

Суд заключил под стражу 32-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своей тети и троих ее внуков. Об этом рассказала помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее сообщалось, что 7 марта 2021 года в квартире в городе Ликино-Дулево обнаружили тела 45-летней женщины и троих ее внуков — восьмилетней девочки и двух двухлетних мальчиков — с множественными колото-резаными ранениями.

Металлическая дверь в квартиру, которая была закрыта изнутри, срезали сотрудники МЧС после того, как родственники обеспокоились тем, что женщина перестала выходить на связь. Вместе с телами в помещении находился и подозреваемый в совершении преступления, племянник погибшей женщины.

Следователи не смогли его опросить из-за неадекватного поведения и направили на медицинское освидетельствование. К настоящему времени следователи и криминалисты осмотрели квартиру, из которой изъяли 7 ножей, компьютерную технику и телефоны подозреваемого.

Уточняется, что в крови подозреваемого обнаружили алкоголь и наркотическое вещество. Помимо этого, стало известно, что в прошлом году мужчина проходил лечение в психиатрической больнице. Следствие устанавливает мотив и обстоятельства убийства. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

Известно, что ход расследование уголовного дела поставлен на личный контроль главы СК РФ Александра Бастрыкина, а также на контроль и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Александра Старикова.

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