Подозреваемого в распространении наркотиков задержали на юге Москвы

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Сотрудники экипажа автопатруля в столичном районе Чертаново Южное задержали приезжего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт героина. Об этом во вторник, 9 марта, сообщила пресс-служба УВД по ЮАО Москвы.

Уточняется, что подозрительного мужчину стражи порядка заметили на улице Академика Янгеля. Он стал явно нервничать при виде полицейских. В результате личного досмотра у 30-летнего приезжего обнаружили и изъяли сверток с веществом неизвестного происхождения. Впоследствии проверка показала, что в состав вещества входил героин массой около 50 граммов. Полицейские установили, что наркотик мужчина планировал сбыть.

По данному факту следствие возбудило уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

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