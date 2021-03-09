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Черепахи, пиявки и рыбки: названо число животных, «пролетевших» через Пулково
Фото: pixabay.com

Черепахи, пиявки и рыбки: названо число животных, «пролетевших» через Пулково

Елена Фролова

Животные

Через аэропорт Пулково «пролетело» порядка 20 тысяч животных за февраль. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Специалисты федеральной службы организовали проверку свыше 20 тысяч животных. Уточняется, что из Санкт-Петербурга и Ленинградской области было вывезено среди прочего девять тысяч аквариумных рыбок, 15 черепах, две тысячи медицинских пиявок, 18 декоративных птиц, 285 декоративных моллюсков, 60 декоративных амфибий, а также 63 кошки и собаки.

При этом было ввезено свыше семи тысяч аквариумных рыбок из Барнаула, 11 кошек и собак, 23 шмелиные семьи из Москвы, 166 лабораторных животных из Подмосковья и 370 попугаев из Краснодарского края. Вместе с тем в Пулкове были проверены четыре кошачьих лемура, корсак, хомяки и харзу.

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Санкт-Петербургаэропорт Пулковочерепаха
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