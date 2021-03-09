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BIM-технологии планируют использовать в Москве при строительстве социальных объектов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

BIM-технологии планируют использовать в Москве при строительстве социальных объектов

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Судостроительная улица, 15 Карта всех событий

В Москве собираются применять технологии информационного моделирования (BIM) при строительстве социальных объектов. Об этом рассказал глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Новые технологии позволяют ускорять процессы согласования проектов зданий, а также предотвращать ошибки в моделировании. BIM-технологии планируют применять при проектировании культурных, спортивных и образовательных учреждений, которые строят за счет города.

В настоящее время новая технология уже используется при проектировании дома по программе реновации. Новостройку на 110 квартир построят по адресу Судостроительная улица, владение 15. Дом планируют сдать в первом квартале 2023 года.

— В ходе проектирования была развернута совместная работа в единой среде общих данных как проектировщиков, так и представителей заказчика — Московского фонда реновации. Это позволило на ранних этапах проектирования согласовывать проектные решения, исключить коллизии и ошибки в проекте и снизить количество не проработанных технически решений, которые могут быть выявлены на этапе строительства, — уточнил Сергей Левкин.

По его словам, власти и эксперты должны оценить эффективность применения BIM-технологий. Для их введения в Москве планируют установить экспериментальный правовой режим.

— Для успешной организации перехода строительного комплекса города на использование BIM-технологий планируется создание центров компетенций по ним во всех органах исполнительной власти, участвующих в процессах строительства и эксплуатации зданий и сооружений, — пояснил Сергей Левкин.

Он добавил, что необходимо начать подготовку кадров, которые будут заниматься новыми технологиями. Данное решение коснется также заказчиков, которые обладают BIM-компетенциями.

Уточняется, что BIM-технологии позволяют создавать трехмерные модели объектов с автоматическими чертежами, графиком работ, визуализациями и другими параметрами, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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