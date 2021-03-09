Россиян обязали предъявлять медицинские разрешения и ПЦР-тесты для въезда на Сейшелы

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Для поездки на Сейшельские острова россияне должны будут сдавать тест на коронавирус и получать специальное медицинское разрешение. Об этом рассказали в посольстве России.

С 25 марта въехать на территорию островов смогут только граждане России с отрицательным результатом ПЦР-теста и разрешением, полученным в специальном сервисе.

— Для осуществления поездки требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Предварительное получение медицинского разрешения на въезд через специальную онлайн-платформу по-прежнему необходимо, — уточнили в посольстве.

Перемещение граждан РФ по острову также будут контролировать специальные санитарные службы, сообщает ТАСС.

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