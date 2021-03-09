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Заброшенный кинотеатр загорелся на севере Москвы
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Заброшенный кинотеатр загорелся на севере Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Новопесчаная улица, 12 Карта всех событий

Возгорание в заброшенном кинотеатре произошло на севере Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел по адресу Новопесчаная улица, дом 12. В четырехэтажном кирпичном здании заброшенного кинотеатра случился пожар на третьем этаже. Кроме того, плотное задымление обнаружили в подвальном помещении кинотеатра.

В настоящее время пожарные локализовали возгорание, уточнил источник «ВМ».

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